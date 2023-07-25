Нам раскрыли секрет нашатыря: поливаем огурцы — спустя 4 дня завязи лезут на каждом сантиметре (проверено садоводами)

Нашатырный спирт способен пригодиться не только в домашней аптечке, но и в огороде. Он может стать основой шикарной подкормки, от которой огурцы начинают давать втрое больше завязей.
Плоды нарастают от спирта с бешеной скоростью, при этом ровненькими, сочными, сладкими. Вредителей и желтых листьев вы не увидите после полива на растениях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
2 столовые ложки нашатырного спирта нужно растворить в 10 литрах теплой воды. Поливать 1 раз в 2 недели, вводя 1 литр под корень каждого растения.
Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».