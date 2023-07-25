Нам раскрыли секрет нашатыря: поливаем огурцы — спустя 4 дня завязи лезут на каждом сантиметре (проверено садоводами)

Огурцы. Фото: соцсети

Этот метод поражает своей простотой и эффективностью.

Нашатырный спирт способен пригодиться не только в домашней аптечке, но и в огороде. Он может стать основой шикарной подкормки, от которой огурцы начинают давать втрое больше завязей.

Плоды нарастают от спирта с бешеной скоростью, при этом ровненькими, сочными, сладкими. Вредителей и желтых листьев вы не увидите после полива на растениях.

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2 столовые ложки нашатырного спирта нужно растворить в 10 литрах теплой воды. Поливать 1 раз в 2 недели, вводя 1 литр под корень каждого растения.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».

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