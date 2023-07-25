Нам раскрыли секрет нашатыря: поливаем огурцы — спустя 4 дня завязи лезут на каждом сантиметре (проверено садоводами)

Нашатырный спирт способен пригодиться не только в домашней аптечке, но и в огороде. Он может стать основой шикарной подкормки, от которой огурцы начинают давать втрое больше завязей.

Плоды нарастают от спирта с бешеной скоростью, при этом ровненькими, сочными, сладкими. Вредителей и желтых листьев вы не увидите после полива на растениях.