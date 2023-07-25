Доллар и евро сегодня резко упали в цене: все спешат воспользоваться ситуацией — толпы у банкоматов

Утренние торги 25 июля на Мосбирже ошарашили своими итогами многих. Курс евро внезапно снизился сразу на 54 копейки — до 99,96 рубля, доллар упал на 14 копеек, до 90,36 рубля.

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При этом откровенных предпосылок для этого не было, кроме повышения стоимости нефти на мировом рынке. Не исключено, что это явление произошло благодаря запоздалой реакции на повышение ключевой ставки Центробанком РФ 21 июля до 8,5%.

Также инвесторы могли отреагировать на приближающийся налоговый период, во время которого предприниматели избавляются от валюты, выбрасывая ее на рынок в большом количестве.

Не удивительно, что многие решили воспользоваться выгодной ситуацией и поспешили в банкоматы.

Источник: 1prime.ru