Уже в августе пенсионерам придет повышенная выплата: в Госдуме сделали заявление

Уже в августе пенсионерам будет выплачиваться повышенная пенсия. Это ежегодная индексация, которая касается только работающих бабушек и дедушек, и депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сделала заявление.

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Политик подчеркнула, что перерасчет произойдет с 1 августа, указала и размер повышения, на который могут рассчитывать работающие пенсионеры — это три пенсионных балла.

«Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается. Но в общей сложности у нас 123 рубля 77 копеек стоит пенсионный коэффициент», — рассказала депутат сайту ura.ru.

Таким образом, пенсию повысят работающим пенсионерам в пределах 371,31 рубля уже с 1 августа.