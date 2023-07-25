Томаты чутко реагируют на этот порошок: бросаем в конце июля у корня — завязей моментально больше

Обязательно усильте свои томаты в конце июля — начале августа этим удобрением. Оно природное, экологичное и приносит одну лишь пользу.

Порошок вы можете собрать легко дома, а помидоры отзовутся на такую заботу здоровьем, силой и удвоенным плодоношением. Вы поразитесь, сколько завязей образуется на растениях, как только разбросаете порошок у корней.

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1 килограмм жмыха смешайте с 1 килограммом древесной золы, литровой банкой дробленной в порошок яичной скорлупы. И рассыпьте в прикорневой зоне томатов получившееся удобрение.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»