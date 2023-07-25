Зачем хозяйки кипятят колу в чайнике: все смеялись, а теперь только так и делают

У каждой хозяйки свои секреты по поддержанию чистоты и наведению порядка в своем доме. Некоторые ими охотно делятся, часто даже в оригинальной форме — ведут блоги, снимают видео, записывают короткие сюжеты. В Сети набирает популярность ролик, на котором в чайник заливают кока-колу и кипятят ее. Многие пользователи высмеяли этот поступок, не сразу поняв, для чего вообще это сделано. Но когда им разъяснили, то кинулись повторять.

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Оказалось, что кола отлично избавляет внутренности чайника от известкового налета и накипи. Эти отложения образуются на стенках и дне прибора, не очень хорошо влияют на его работу, поэтому удалять эти виды «загрязнений» нужно регулярно.

По материалам Telegram-канала «Идеальная хозяйка»