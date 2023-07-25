Российские банки перестали принимать доллары и евро: через банкоматы

11 из 13 системно значимых российских банков прекратили принимать доллары и евро через банкоматы. Если вы подойдете к автоматам кредитно-финансовых организаций, то просто не найдете в них этой опции.

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Отсутствие данной функции подтвердили в Сбербанке, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке.

Ряд организаций подчеркнули, что иностранную валюту не принимают уже давно. О причинах данного явления не сообщается.

Источник: «Известия».