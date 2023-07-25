Духовка будет блестеть без всякой химии: больше не драим, а наливаем кислую воду в противень

Что такое очистить духовку от застарелого нагара и слоя жира знает каждая хозяйка. Ведь даже у самой чистоплотной женщины бывают промашки. Да и испарения на стенках в любом случае откладываются.

Убирать эти тяжелые слои кажется иногда просто невозможным. Однако выход есть.

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Насыпьте на противень 20 граммов лимонной кислоты, залейте водой и поставьте прогреваться в духовку в режиме «верх и низ».

Кипятите эту кислую воду 10–15 минут, далее выключите духовку и просто оставьте ее в покое, не открывая дверцу, до полного остывания.

За это время под влиянием кислоты все наслоения размякнут и легко отойдут. Промойте духовку любым средством или даже просто губкой (в зависимости от тяжести состояния плиты). Печь моментально отмоется без всякой химии.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».