Что произойдет после введения цифрового рубля: экономист Зубец раскрыл правду

Третий вид денег появится совсем скоро в России – цифровой рубль. Закон уже подписан, и россияне гадают, как введение этой единицы отразится на жизни. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, что произойдет, когда цифровой рубль войдет в оборот.
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Экономист считает, что цифровой рубль вытеснит безналичные деньги, а вот наличность останется.
«Наличные деньги не исчезнут, потому что во многих маленьких городах, селах и деревнях до сих пор нет интернета, и люди платят только наличными деньгами. А вот безналичные деньги, вероятно, могут исчезнуть. На первом этапе они будут существовать параллельно, а в дальнейшем безналичные деньги будут уступать свое место цифровому рублю», - поведал эксперт сайту «Радио 1».