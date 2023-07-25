Что произойдет после введения цифрового рубля: экономист Зубец раскрыл правду

Третий вид денег появится совсем скоро в России – цифровой рубль. Закон уже подписан, и россияне гадают, как введение этой единицы отразится на жизни. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, что произойдет, когда цифровой рубль войдет в оборот.

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Экономист считает, что цифровой рубль вытеснит безналичные деньги, а вот наличность останется.