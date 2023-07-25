На вашу картошку покусился колорадский жук? Задайте ему взбучку: к такому его жизнь точно не готовила

Если на картофельное поле прилетел колорадский жук, садоводы вооружаются защитными средствами. Еще бы, полосатик этот крайне плодовитый, а личинки — чрезвычайно прожорливы. Причем лакомиться вредитель любит не только картошкой, но и помидорами, баклажанами и некоторыми другими культурами.

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Убойное средство от жука можно приготовить самостоятельно из подручных продуктов. Возьмите 3 ст. ложки горчичного порошка, залейте кипятком и оставьте настаиваться два дня. Затем 1:10 разведите чистой водой, всыпьте 50 г тертого на терке хозяйственного мыла, тщательно растворите, а также внесите 100 мл уксусной кислоты.

Раствор готов, его процедите и опрыскивайте картофельные кусты со всех сторон после захода солнца в безветренную погоду. Проводить обработку нужно несколько раз и только свежеприготовленным раствором. За три недели до сбора урожая нужно завершить процедуру.

По материалам сайта Belnovosti