Впервые за 14 месяцев: что произошло с ценами на квартиры в Москве этим летом

За первый летний месяц столичные риелторы фиксируют рост сделок в сравнении с маем — на 10% больше. И на 89% больше, чем в июне 2022 года. И это не могло не сказаться на ценообразовании. Впервые за 14 месяцев цены на жилье выросли.

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Однако тут сыграл не только фактор спроса, но и снижения объема предложений. То есть в июне на продажу было представлено 46,2 тыс. готовых объектов, хотя в апреле эта цифра составляла 48,8 тыс.

«В июне средние цены на московские квартиры выросли на 1%», — сообщила главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

В настоящий момент «квадрат» на вторичном рынке жилья Москвы стоит 300 917 руб., уточняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По материалам сайта mk.ru