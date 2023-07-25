Вид унитаза вызывает восторг, а не отвращение: чем экономные хозяйки до блеска отмывают туалет

При наведении чистоты в доме пристальное внимание хозяек достается туалетной комнате. Чистка, дезинфекция, замачивание – все этапы уборки обходятся дорого таймингу и семейному бюджету. Но при мытье унитаза мудрые хозяюшки предлагают сэкономить – и не в ущерб чистоте.

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Солевые отложения, известковый налет и ржавчина – отмыть такое под силу не каждому средству. Можно взять и развести 1:1 столовый уксус 9% и кальцинированную соду, залить унитаз и оставить на 20 минут средство «работать». Смыть, пройтись ершиком и ахнуть от чистоты.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»