Драники будут идеальными: вот какой секретный ингредиент добавляют белорусские хозяйки – вкуснятина!

Драники – популярное блюдо, которое готовится быстро и может считаться как закуской, так и гарниром. Вариантов его приготовления множество, можно сказать, сколько хозяек, столько и рецептов. Только вот белорусские кулинары имеют секретный способ приготовления драников. И мы его раскрываем.

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Дело в том, что муку в драники они не добавляют совсем! Вместо нее используется манка. На 500 гр муки берут 2 ст ложки крупы и замешивают тесто. Затем дают ему настояться, то есть к жарке приступают только тогда, когда манка разбухла. И тогда уже можно готовить. А подавать лучше со сметаной, вкуснятина!

По материалам сайта Belnovosti