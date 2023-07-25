Этого аптечного средства слизни боятся как огня: стоит копейки, результат на миллион

Дачники не опускают руки, когда встречают слизней на участке. Этот безобидный, на первый взгляд, гость всеяден, обожает зеленые части растений и способен повредить многие культуры. Чтобы от них избавиться, люди используют разные методы – собирают руками или травят химией. Можно просто опрыскать их дешевым аптечным средством.

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Речь идет о нашатыре. Этот универсальный спирт настоящий помощник в быту, вот и в борьбе с вредителями он тоже – первый. Разведите 100 г на 10 литров воды и распылите там, где обитают слизни, а также почву и стебли вокруг.

По материалам Telegram-канала «Дачница»