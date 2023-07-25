Безденежье и сплошные потери: для этих трех знаков зодиака август станет тяжелым испытанием

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Астрологи пророчат, что последний летний месяц принесет много судьбоносных и важных событий.

Многие замечали, что бывают черные и белые полосы в жизни. Если много хорошего происходит, то потом начинается череда неурядиц. 

Астрологи поделились новым прогнозом. Они уверены, что август принесет много судьбоносных и важных событий. Однако некоторым знакам зодиака нужно готовиться к новым вызовам, потерям и сложностям. Последний месяц лета для трех знаков станет проверкой на прочность. 

В конце лета у Козерогов начнут копиться проблемы с огромной скоростью. Чтобы избежать депрессии и подавленного состояния, астрологи советуют сделать перерыв. Лучше не просто взять выходной, а какое-то время отдохнуть, чтобы переориентироваться и поставить новые цели.

В сложные ситуации часто будут оказываться Близнецы. Из-за чувства долга то и дело будут проблемы.  Эксперты признаются, что стоит просто научиться отказывать коллегам, клиентам, руководств. В противном случае представители этого знака зодиака погрязнут в проблемах. Однако стоит помнить, что трудности закаляют человека.

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Рыбы зачастую ставят потребности других выше собственных. И это сыграет против них. В августе лучше обратить внимание на свое здоровье. Нужно помнить про свои потребности.  Может возникнуть надобность в помощи, которую не стоит стесняться просить. Обратиться можно за поддержкой к друзьям, родным или профессионалам, пишет SpirituaLify.

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