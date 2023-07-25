Безденежье и сплошные потери: для этих трех знаков зодиака август станет тяжелым испытанием

Многие замечали, что бывают черные и белые полосы в жизни. Если много хорошего происходит, то потом начинается череда неурядиц.

Астрологи поделились новым прогнозом. Они уверены, что август принесет много судьбоносных и важных событий. Однако некоторым знакам зодиака нужно готовиться к новым вызовам, потерям и сложностям. Последний месяц лета для трех знаков станет проверкой на прочность.