Маринованные огурчики на зиму: дело в правильном рассоле – выдаем все секреты

Чтобы маринованные огурцы стояли зиму и не испортились, хозяйки стараются готовить их правильно. Перед засолкой плоды нужно промыть и замочить в воде на пару часов. Затем подрезать кончики. В приготовленные банки на дно сначала опустить пару листьев смородины, веточек укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотку семян горчицы, потом огурцы под завязку.

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Рассол готовим так: кипятим 2 литра воды, заливаем ею банку с огурцами, оставляем до полного остывания. Затем возвращаем воду назад в кастрюлю, ставим на огонь и вносим 2 ст ложки соли, 6 ст ложек сахара, перец горошком, душистый перец, доводим до кипения, выключаем. И только потом добавляем 2 ст ложки уксусной эссенции. Рассолом заливаем огурцы и выбиваем из банки все пузырьки воздуха. Крышку закручиваем, переворачиваем, укутываем. Как остынет – убираем в холод на хранение.

По материалам Telegram-канала "Дачница"