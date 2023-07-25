В Турции хотят отменить систему «все включено»

В Турции вскоре может не быть излюбленной россиянами и туристами других стран системы «Все включено». В случае, если власти прислушаются к требованиям предпринимателей, занятых в индустрии отдыха, all inclusive просто канет в Лету.

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Причина, по которой бизнесмены жалуются властям на all inclusive, в том, что туристы не хотят тратиться за пределами отеля. Если еще несколько лет назад на прогулках среднестатистический отдыхающий оставлял порядка 900 долларов ежедневно, то сегодня эта сумма упала до 2 долларов.

По материалам сайта Mosregion.ru