Указ подписан и действует: пенсионерам зачислят на карту по 10 тысяч рублей

На эту финансовую помощь могут расчитывать граждане пенсионного возраста, которые в этом остро нуждаются. Они смогут получить выплату с 24 июля. По словам эксперта, россиянину нужно обратиться за деньгами и доказать, что он нуждается в них. К примеру, если попал в трудную ситуацию и имеет низкий уровень доходов.

Программа выплаты компенсации на основе низкой материальной обеспеченности применяется в столичном регионе. Отмечается, что общий доход пенсионера, состоящий из пенсии и других поступлений, должен быть ниже полутора прожиточных минимумов в данном регионе.

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Тогда он точно может расчитывать на дополнительную выплату. Местные власти готовы помочь одиноким пенсионерам и семьям, где все члены не работают, в случае низких доходов. Они получат по 10 тысяч рублей. Но такая помощь оказывается один раз в пять лет. А вместо выплаты также можно получить социальный сертификат, который можно потратить на приобретение различных товаров длительного пользования, пишет PRIMPRESS.