Что положить в порошок, чтобы вернуть насыщенный цвет черным вещам

Со временем черные вещи тускнеют. Но не спешите их выбрасывать. Опытные хозяйки рассказали о том, что вернуть насыщенный цвет ткани можно с помощью популярной приправы. Речь идет о черном перце. Его следует использовать в молотом виде.

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На одну загрузку потребуется взять столовую ложку приправы. Перец необходимо смешать со стиральным порошком и запустить любой цикл стирки.

Это удивительно, но после данной процедуры черные вещи действительно приобретают прежний вид. Попробуйте провернуть этот трюк. Вы будете в полном восторге.

Источник: novate.ru