Сделайте это с огурцами в начале августа: будут плодоносить до октября — секретный прием

Если вы не готовы попрощаться со свежими огурцами в августе, то непременно проведите эти процедуры в начале месяца.

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Внимательно осмотрите растения. Удалите все пожелтевшие и больные листья. От них никакой пользы. А вот сил на поддержание чахлых побегов требуется много. Поэтому после этой процедуры у огурцов откроется второе дыхание.

Затем проведите подкормку. Для этого можно использовать минеральные удобрения. На 10 литров воды нужно взять одну столовую ложку суперфосфата и такое же количество сернокислого калия. Готовый состав необходимо внести под корень.