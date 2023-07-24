Сделайте это с огурцами в начале августа: будут плодоносить до октября — секретный прием

Если вы не готовы попрощаться со свежими огурцами в августе, то непременно проведите эти процедуры в начале месяца.
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Внимательно осмотрите растения. Удалите все пожелтевшие и больные листья. От них никакой пользы. А вот сил на поддержание чахлых побегов требуется много. Поэтому после этой процедуры у огурцов откроется второе дыхание.
Затем проведите подкормку. Для этого можно использовать минеральные удобрения. На 10 литров воды нужно взять одну столовую ложку суперфосфата и такое же количество сернокислого калия. Готовый состав необходимо внести под корень.
Помимо этого, огурцам пойдет на пользу подкормка по листу. Для приготовления питательного средства потребуется смешать 1 литр кислого молока с 3 литрами чистой воды. Процедуру рекомендуется проводить вечером.
Следуйте этим советам, и огурцы будут радовать урожаем до октября. Это вполне реально, если не подведут погодные условия.
Источник: издание belnovosti.by