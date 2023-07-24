Сколько времени нужно сушить чеснок перед тем, как убрать его на хранение — многие ошибаются

После уборки чеснока наступает не менее ответственный период. Теперь предстоит подготовить луковицы к хранению.

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Для начала чеснок нужно сложить в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от дождя и солнечных лучей. Листья обрезать не стоит. Важно дождаться, пока они станут абсолютно сухими.

Сам процесс сушки занимает много времени. Некоторые дачники полагают, что достаточно одной недели. Но это не так. Чесноку потребуется не менее 3-х недель, чтобы полностью просохнуть.

Листья и корни можно удалять сразу после того, как луковицы высохнут. Стебли следует срезать на расстоянии 4 сантиметров от головки. Что касается корней, то рекомендуется отступить около 2-4 миллиметров.

Свежие срезы нужно обязательно подсушить. Поэтому после процедуры обрезки необходимо подождать еще несколько дней. И только потом убирать чеснок на длительное хранение.

Источник: издание belnovosti.by