Люди с этими именами созданы друг для друга: их союз будет прочным и счастливым

Астролог Андрей Харрис рассказал о том, как можно найти свою вторую половинку. Специалист уверен, что в этом непростом деле нужно обращать внимание на имя потенциального партнера. Эксперт выделил 5 пар. По его словам, обладатели этих имен созданы друг для друга.
Андрей и Маргарита. Эту пару будет тянуть к друг другу, как магнитом. Уверенный в себе Андрей сразу выделит из толпы яркую и независимую Маргариту.
Михаил и Алина. Упрямая и эгоистичная Алина будет вдохновлять Михаила на великие дела. А тот, в свою очередь, простит своей избраннице все ее недостатки.
Алексей и Наталья. Чувствительный Алексей способен ощутить твердую почву под ногами только в паре с Натальей. Так как женщины с этим именем отличаются своей практичностью.
Ольга и Александр. Для сильного и решительного Александра важна поддержка его второй половинки и домашний уют. А Ольга с радостью даст ему все это.
София и Богдан. Спокойный и непоколебимый Богдан обычно долго выбирает свою спутницу. Но если на его пути встретится София, то он будет сразу же покорен ее мудростью и волевым характером.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Источник: life.ru