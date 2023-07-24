Люди с этими именами созданы друг для друга: их союз будет прочным и счастливым

Астролог Андрей Харрис рассказал о том, как можно найти свою вторую половинку. Специалист уверен, что в этом непростом деле нужно обращать внимание на имя потенциального партнера. Эксперт выделил 5 пар. По его словам, обладатели этих имен созданы друг для друга.

Андрей и Маргарита. Эту пару будет тянуть к друг другу, как магнитом. Уверенный в себе Андрей сразу выделит из толпы яркую и независимую Маргариту.

Михаил и Алина. Упрямая и эгоистичная Алина будет вдохновлять Михаила на великие дела. А тот, в свою очередь, простит своей избраннице все ее недостатки.

Алексей и Наталья. Чувствительный Алексей способен ощутить твердую почву под ногами только в паре с Натальей. Так как женщины с этим именем отличаются своей практичностью.

Ольга и Александр. Для сильного и решительного Александра важна поддержка его второй половинки и домашний уют. А Ольга с радостью даст ему все это.

София и Богдан. Спокойный и непоколебимый Богдан обычно долго выбирает свою спутницу. Но если на его пути встретится София, то он будет сразу же покорен ее мудростью и волевым характером.

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Источник: life.ru