Закон принят: кого из россиян развернут в аэропорту — не будут пускать зарубеж в ближайшие пять лет

В последнее время путешествовать стало сложнее. Небо над Европой для отечественных самолетов закрыто, поэтому длительность и стоимость перелетов увеличились. Примечательно, что теперь некоторые россияне не смогут покинуть страну. Госдума приняла закон о запрете на выезд гражданам России, имеющим доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.
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Нововведение предусматривает, что ограничение вступает в силу со дня последнего ознакомления с такими данными и будет действовать в течении 5 лет.
Об этом информирует сайт Госдумы.