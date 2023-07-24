Закон принят: кого из россиян развернут в аэропорту — не будут пускать зарубеж в ближайшие пять лет

В последнее время путешествовать стало сложнее. Небо над Европой для отечественных самолетов закрыто, поэтому длительность и стоимость перелетов увеличились. Примечательно, что теперь некоторые россияне не смогут покинуть страну. Госдума приняла закон о запрете на выезд гражданам России, имеющим доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.