Названо оптимальное соотношение лука и фарша: котлеты будут идеальными

Лук входит в большинство рецептов котлет. Овощ добавляет блюду неповторимый аромат и сочность.

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Но с этим полезным ингредиентом не все так просто, как кажется. Многие кулинары совершенно забывают о пропорциях. И, как следствие, получают не тот результат, на который рассчитывали.

На самом деле все просто. Идеальный котлетный фарш должен на 30% состоять из лука. Если положить меньшее количество овоща, то блюдо будет сухим. А если переборщить, то лук перебьет вкус мяса.

И помните: котлеты будут вкуснее, если луковицу пропустить через мясорубку или измельчить с помощью терки.

Источник: издание belnovosti.by