Поворотная точка озвучена: гениальный математик раскрыл судьбоносный год для России — все изменится

Фото: Global Look Press

Сидик Афган признался, что 2022 год был не самым сложным, так как впереди страну ждут еще более напряженные моменты.

Многие ждут, когда череда проблем закончится. Сначала случилась пандемия, потом были санкции, проблемы с поездками, повышение цен. Гениальный математик Сидик Афган признался, что главные сложности еще впереди. н назвал год, который станет судьбоносным для России и всего мира.

«Скажу вам, что 2025 – поворотная точка во всем мире. Для хороших людей станет хорошим годом, для людей плохих – плохим», – заявил ученый в эфире передачи «Пусть говорят».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он добавил, что 2023 год станет для России намного более сложным, чем 2022-й. Поэтому народу нужно быть к этому готовым. Но математик сразу назвал и хорошую новость. В следующем, 2024 году, дела постепенно пойдут на лад.

Напомним, ученый создал свою систему научного анализа действительности, на основе которой можно просчитывать будущее.

Читайте также