Поворотная точка озвучена: гениальный математик раскрыл судьбоносный год для России — все изменится

«Скажу вам, что 2025 – поворотная точка во всем мире. Для хороших людей станет хорошим годом, для людей плохих – плохим», – заявил ученый в эфире передачи «Пусть говорят».

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Он добавил, что 2023 год станет для России намного более сложным, чем 2022-й. Поэтому народу нужно быть к этому готовым. Но математик сразу назвал и хорошую новость. В следующем, 2024 году, дела постепенно пойдут на лад.

Напомним, ученый создал свою систему научного анализа действительности, на основе которой можно просчитывать будущее.