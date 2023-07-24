«Лучше гасить конфликты»: россиян предупредили о неожиданных проблемах 24 и 25 июля

Астролог пояснила, что стоит подготовиться к внезапным трудностям. Примечательно, что они могут возникнуть как в семейной жизни, так и на работе. Но можно обойтись малыми потерями, если правильно реагировать, искать компромиссы, чтобы не довести все до ужасного исхода.

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