«Лучше гасить конфликты»: россиян предупредили о неожиданных проблемах 24 и 25 июля

Порой наступают сложные дни. Это может зависеть от передвижения планет, которые влияют на жизни людей. В последнее время происходит много негатива. Астролог Елена Мун поделилась прогнозом на 24-е и 25-е июля 2023 года. Она предупредила россиян о неожиданной опасности. По ее словам, трудности возникнут в разных сферах.
Астролог пояснила, что стоит подготовиться к внезапным трудностям. Примечательно, что они могут возникнуть как в семейной жизни, так и на работе. Но можно обойтись малыми потерями, если правильно реагировать, искать компромиссы, чтобы не довести все до ужасного исхода.
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«Восьмые-девятые лунные сутки, Луна в Весах. Возможна смена руководства, управления, уступка решающего голоса в разных сферах жизни. Могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях. Лучше гасить конфликты в самом моменте появления: время все расставит по местам. При этом общий эмоциональный фон на подъеме, устойчив к разного рода давлению, напряжению», — предупредила Мун, пишет портал «А теперь внимание!».