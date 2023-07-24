Посыпьте сковородку этим средством и потрите: весь нагар останется на губке

Чтобы снять со сковороды многолетний нагар, нужно иметь под рукой несколько таблеток активированного угля, пару ложек чистой воды и губку для мытья посуды.

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Именно с помощью такого копеечного набора советские хозяйки чистили пригоревшую посуду.

Измельчите таблетки в порошок, посыпьте им проблемные места, сбрызните поверхность водой и оставьте посуду на пару часов в покое.

По прошествии времени аккуратно потрите загрязнения жесткой стороной губки для мытья посуды и ополосните сковороду проточной водой.

Глазам своим не поверите! Посуда будет идеально чистой: весь нагар останется на губке.

Источник: издание belnovosti.by