Возьмите 2 лавровых листа и положите их вечером под подушку: утром не узнаете свое отражение

Крепкий сон — залог здоровья и хорошего внешнего вида. Об этом знает каждый. Однако не всегда получается вовремя заснуть. Иногда из-за накопившегося стресса сон не идет.
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Если вас одолевают разные мысли по ночам и расслабиться из-за них никак не получается, обязательно попробуйте провернуть фокус с лавровым листом. Этим способом пользовались еще наши прабабушки.
Положите под подушку пару листочков лавра. И ложитесь в кровать. Вскоре вы сами не заметите, как провалитесь в крепкий сон.
Объясняется все просто. В лавровом листе содержатся эфирные масла, запах которых оказывает сильное успокаивающее действие.
Меняйте листья раз в несколько дней, чтобы аромат не исчезал из вашей спальни.
Источник: издание belnovosti.by