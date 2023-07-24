Возьмите 2 лавровых листа и положите их вечером под подушку: утром не узнаете свое отражение

Крепкий сон — залог здоровья и хорошего внешнего вида. Об этом знает каждый. Однако не всегда получается вовремя заснуть. Иногда из-за накопившегося стресса сон не идет.

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Если вас одолевают разные мысли по ночам и расслабиться из-за них никак не получается, обязательно попробуйте провернуть фокус с лавровым листом. Этим способом пользовались еще наши прабабушки.