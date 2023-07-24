Вносим эту подкормку до конца июля: свекла растет с кулак великана — сладкая, как сахар

Чтобы вырастить крупную сладкую свеклу, нужно соблюдать всего два правила. Первое: не забывайте о том, что растение нуждается в регулярном поливе. Второе: своевременно вносите нужные подкормки.

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С поливом все ясно. Необходимо следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. А вот состав удобрений меняется. Он зависит от этапа развития культуры.

Например, в июле свекла будет рада подкормке на основе золы. Для ее приготовления смешайте 10 литров воды с 1 литром древесных остатков и добавьте сюда же 1 стакан уксуса 9%.

После этого растворите в небольшом количестве воды половину чайной ложки борной кислоты и 2 г янтарной кислоты. Доведите эту смесь до однородности и влейте ее в первый состав.

Готовую подкормку внесите методом полива. Успейте побаловать свеклу до конца июля, и она будет невероятно сладкой и крупной.

Источник: издание belnovosti.by