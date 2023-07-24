Как приготовить полезную колу за 5 минут: состав натуральный и сахара мало

Колу любят взрослые и дети. Но, к сожалению, этот напиток не содержит в себе ничего полезного. Поэтому опытные кулинары придумали достойную альтернативу. Приготовьте газировку по этому рецепту, и вы больше не захотите возвращаться к классическому варианту.

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Вам потребуется: 1,5 литра газированной воды без добавок, 2 столовых ложки сиропа черники и шиповника, 5 столовых ложек сахарного песка и 3 столовые ложки цикория.

Смешайте сиропы. Добавьте к ним сахар и цикорий. Разбавьте получившуюся смесь стаканом воды и дождитесь полного растворения всех ингредиентов. После этого пропустите состав через фильтр и влейте его тонкой струйкой в оставшуюся воду. На этом все. Напиток готов. Охладите его до нужной температуры и подавайте к столу.

Конечно, вкус домашней газировки будет немного отличаться от магазинного варианта. Многим такая кола покажется даже вкуснее! А о пользе и говорить не стоит. Во-первых, в домашнем напитке меньше сахара. Во-вторых, инулин, содержащийся в цикории, положительно влияет на пищеварение.

Источник: sovkusom.ru