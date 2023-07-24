Как избавиться от запаха затхлости в помещении: обработайте поверхности копеечным раствором

Фото: freepik.com / freepik

Неприятный аромат исчезнет моментально.

Во многих старых квартирах присутствует запах затхлости. Избавиться от него сложно. Иногда даже косметический ремонт не помогает. Так как неприятный аромат исходит не только от стен, но и от мебели.

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Но все-таки есть способ устранить зловоние. И он проще, чем вы думаете. Чтобы избавиться от отвратительного запаха, нужно запастись тряпкой, уксусом и водой.

Все просто. Смешайте 8 столовых ложек уксуса с 1 литром воды. Смочите в этом составе тряпку и протрите ею все поверхности в доме. 

Обычно достаточно всего одной процедуры, чтобы устранить проблему. Но в особо сложных случаях обработку можно повторить.

Источник: tut-news

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