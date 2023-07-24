Зубная паста, сода и перекись водорода: быстро и без особых усилий отстирываем желтые пятна пота от одежды

Пятна пота, которые остаются на одежде в характерном месте, могут сделать непригодной любую вещь.

Что делать? Не выбрасывать же любимую блузку или стильную футболку. Реанимировать одежду можно. Причем, без особых усилий.

Вещи перед стиркой нужно хорошенько обработать. Сначала на желтое пятно на одежде нужно нанести зубную пасту, затем хорошенько присыпать пищевой содой, а после залить перекисью водорода.

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