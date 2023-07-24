Червяки больше не будут портить ягоду: вот чем нужно опрыскать малину в июле и августе

В малине часто заводятся мелкие белые червячки. Это личинки малинового жука и малиновой мухи.

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Обычно дачники стараются избавиться от взрослых особей ранней весной, чтобы они не успели дать потомство. Однако и на стадии личинок тоже можно кое-что сделать.

Чтобы очистить малинник от вредителей, можно приготовить натуральное средство. Оно сработает не хуже магазинной химии, но при этом не навредит растениям.

Положите в десятилитровое ведро 500 г полыни и 2 большие ложки горчицы, залейте их горячей водой и оставьте настаиваться на 6–8 часов. Готовый состав пропустите через марлю и используйте для опрыскивания кустов.

Источник: издание belnovosti.by