Эти цифры навевают ужас: на самом высоком уровне озвучили курс доллара на ближайшие месяцы — держимся

Финансисты сделали заявление о стабилизации рубля. Доллар в ближайшие месяцы будет стоить порядка 90 рублей. Резких взлетов и падений не будет.

Центробанк, как утверждается, контролирует ситуацию на валютном рынке. Уже на самом высоком уровне заявляется, что рубль достиг плато. Между тем, цифры это все равно очень объемные, что не может не навевать ужас. Так что, держимся.

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