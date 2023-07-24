Лучшая подкормка для перцев: возьмите травы обязательно 2 части — не больше и не меньше

Подкармливайте перцы весь сезон травами, и они с благодарностью будут плодоносить с обилием. Плоды нарастут крупными и сочными.

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Крапиву, одуванчик, мокрицу и другие сорные травы (можно и скошенный газон) залейте водой для настоя. Соотношение такое: 2 части травы (в литрах) к 10 литрам воды.

Настаивайте 7 дней. На 5 день добавьте в состав 1 столовую ложку золы. По истечении периода брожения хорошенько все перемешайте и разведите в воде.

На каждый литр воды внесите 1 стакан настоя. Выливайте под корень растений.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка»