За минуты очищаем кастрюлю от темного налета: налили, подержали, восхитились чистотой

Очень простой методикой для ленивых вы можете очистить все кастрюли в доме от темного налета внутри. Налейте в потемневшую посуду воду до самого верха, оставив до крайней кромки 2–3 сантиметра.

Добавьте 100 миллилитров перекиси на 2,5 литра воды. Поставьте на средний огонь нагреваться.

Когда раствор станет теплым, влейте еще 1 столовую ложку моющего средства для посуды.

Вода должна кипеть умеренно, без активного бурления. Снижайте огонь, чтобы пена не выливалась на плиту.

Оставьте кастрюли в таком состоянии, пока они не станут белоснежными. Все зависит от степени загрязнения. Вы можете увидеть результат спустя 10 минут, а иногда и через 60 минут.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».