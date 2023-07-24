Называем самые женственные духи для лета: свежие и нежные, нравятся всем

Летом люди с большим энтузиазмом и любовью воспринимают легкие и свежие ароматы, нежели тяжелые и насыщенные.

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Мужчины признаются, согласно проведенным исследованиям, что тоже предпочитают летом дам, которые пахнут цветами, лесом и травами. А вот настойчивые восточные нотки их начинают раздражать.

Эксперты выделили три женских аромата, которые идеально подходят для жары. На первое место они поставили Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.

Второе место отдали парфюму Davidoff Cool Water, который навевает мысли о море. Третье — Armani Air di Gioia, который соединяет в себе аромат цитруса, леса и морской волны.

Источник: samyiluchshiy.ru