Нанесите на подмышки салфеткой: как быстро избавиться от влажности и запаха пота — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто вспотел, а дезодорант забыл дома.

Такое случается — нужно срочно устранить запах пота и подсушить подмышечную впадину, а дезодоранта под рукой нет.

Поможет в этой ситуации обычная компактная пудра. Если, конечно, она есть с собой.

Содержащийся в пудре тальк поможет быстро подсушить влажные подмышки. А нежный аромат пудры затмит собой неприятный запах пота.

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Пудру нужно нанести на салфетку и затем обработать подмышки. Повторять процедуру придется каждый час, пока не доберетесь до дезодоранта.

По материалам infoniac.ru

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