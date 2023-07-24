Нанесите на подмышки салфеткой: как быстро избавиться от влажности и запаха пота — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Такое случается — нужно срочно устранить запах пота и подсушить подмышечную впадину, а дезодоранта под рукой нет.

Поможет в этой ситуации обычная компактная пудра. Если, конечно, она есть с собой.

Содержащийся в пудре тальк поможет быстро подсушить влажные подмышки. А нежный аромат пудры затмит собой неприятный запах пота.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».