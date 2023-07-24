Нанесите на подмышки салфеткой: как быстро избавиться от влажности и запаха пота — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Такое случается — нужно срочно устранить запах пота и подсушить подмышечную впадину, а дезодоранта под рукой нет.
Поможет в этой ситуации обычная компактная пудра. Если, конечно, она есть с собой.
Содержащийся в пудре тальк поможет быстро подсушить влажные подмышки. А нежный аромат пудры затмит собой неприятный запах пота.
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Пудру нужно нанести на салфетку и затем обработать подмышки. Повторять процедуру придется каждый час, пока не доберетесь до дезодоранта.
По материалам infoniac.ru