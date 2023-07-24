Трюк с уксусом и унитазом: рассказываем, как растворить всю желтизну и рыжину (налили и смыли)

Рыжина и желтизна на унитазах — явление нередкое. Причем пятна могут появиться даже у рачительных хозяев. Ну а если вам досталась съемная квартира, тут такое состояние сантехники просто гарантировано.

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Но не спешите разоряться на дорогие чистящие средства, ведь обычный самый дешевенький столовый уксус может растворить все эти наслоения без всяких усилий.

Смочите поверхность унитаза 9%-ным уксусом, протрите его поверхность ершиком. Удалив поверхностную грязь, приступите к самой тяжелой (если сантехника имеет запущенный вид).

Далее хорошенько обмакните в уксусе бумажные салфетки и зафиксируйте их по пятнам. Оставьте на ночь, утром снимите и протрите, смойте водой.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».