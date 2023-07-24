Как две ложки нашатырного спирта возродили грядку огурцов: завязи — на каждом сантиметре (состав)

Огурец. Фото: Global Look Press

Многие не догадываются, что дешевое аптечное средство может так действовать на огородную культуру.

Вы не узнаете свои огурцы уже через четыре дня, если польете их раствором нашатырного спирта.

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Дешевое аптечное средство оздоравливает культуру, убирает желтизну с листьев, уничтожает болезни и вредителей. Кроме того, нашатырь стимулирует развитие растений, появление завязей и укрепление их. Огурчики станут нарастать на кустах буквально через каждый сантиметр.

Две столовые ложки нашатырного спирта вылейте в 10 литров воды. Полейте получившейся подкормкой огурцы под корни (1 литр на растение) и повторите через две недели. Процедуру можно делать весь садово-огородный сезон.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».

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