Как две ложки нашатырного спирта возродили грядку огурцов: завязи — на каждом сантиметре (состав)

Вы не узнаете свои огурцы уже через четыре дня, если польете их раствором нашатырного спирта.

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Дешевое аптечное средство оздоравливает культуру, убирает желтизну с листьев, уничтожает болезни и вредителей. Кроме того, нашатырь стимулирует развитие растений, появление завязей и укрепление их. Огурчики станут нарастать на кустах буквально через каждый сантиметр.

Две столовые ложки нашатырного спирта вылейте в 10 литров воды. Полейте получившейся подкормкой огурцы под корни (1 литр на растение) и повторите через две недели. Процедуру можно делать весь садово-огородный сезон.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».