Сколько будет стоить доллар в августе: даем четкий расклад по цифрам — без прикрас

Американский доллар не стал реагировать на повышение ключевой ставки Центробанком РФ до 8,5%. Ожидалось, что после этой меры рубль существенно укрепится.

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Однако «американец» упорно продолжает оставаться практически на прежних позициях. Согласно последним данным Мосбиржи от 24 июля, курс доллара составил 90,75 рубля.

К осени доллар может ослабнуть до 87–89 рублей, но только в том случае, если нефть будет торговаться на прежних показателях, считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Вместе с тем Россия уже приняла решение понизить количество добываемой нефти в августе, что неизменно повлечет за собой рост цен на горючее.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко полагает, что доллар может колебаться до конца лета в диапазоне 88–100 рублей.

Источник: 1prime.ru.