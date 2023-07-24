Как убрать царапины с индукционной плиты: просто нанесите эту смесь и сотрите

Стеклокерамические плиты всем хороши. Они отлично выглядят, быстро нагреваются и легко моются. Но есть у них один существенный недостаток: со временем на поверхности появляется множество царапин.

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Избавиться от этих дефектов можно, достаточно пригласить специалиста с полировальной машинкой. Но опытные хозяйки предпочитают не тратиться на услуги мастера, ведь проблему легко решить с помощью пищевой соды.

Чтобы вернуть плите прежний вид, смешайте пару ложек продукта с несколькими каплями воды и нанесите получившуюся пасту на проблемные места. Далее возьмите мягкую тряпку и круговыми движениями отполируйте варочную панель. После этого сотрите остатки соды с помощью влажной салфетки и протрите плиту насухо.

Вы будете в полном восторге: мелкие дефекты исчезнут, а глубокие станут менее заметными.

Источник: дзен-канал «Telegraf-Новости».