Скашивать нельзя! Вот что следует сделать с клубникой, чтобы было много крупных ягод в новом году

Многие садоводы скашивают клубничные листья сразу после сбора урожая. Как выяснилось, делать этого нельзя. Удалять можно только старые побеги.

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Поэтому первым делом купите садовые ножницы, продезинфицируйте их и приступайте к стрижке растений. Уберите старые побеги и усы. Они расходуют питательные вещества, а пользы не приносят.

Помимо обрезки, потребуется удалить больные и чахлые кустики. Избавьтесь от них без сожалений, иначе зараза распространится на все грядки.

Не забывайте и о поливе. Клубника нуждается в поступлении дополнительной влаги даже после завершения периода плодоношения.

Далее взрыхлите междурядья. Данная процедура обеспечит поступление кислорода к корням растений.

Если вы нацелены на крупный урожай в новом году, то обязательно проведите обработку клубники фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.

И, конечно же, не забудьте подкормить растения комплексным удобрением. Это важно сделать уже сейчас, иначе растения могут не пережить зимние морозы.

Источник: издание belnovosti.by.