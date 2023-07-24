Не только лечение кариеса: какие услуги стоматолога доступны по ОМС — а многие не знают и платят

Фото: freepik.com

Приводим список.

Некоторые россияне не знают, что по медицинскому полюсу ОМС можно получить ряд бесплатных услуг — в том числе у стоматолога. Люди по привычке платят деньги там, где это делать совсем не надо.

Знайте, что в список бесплатных стоматологических услуг входят:

  • первичный осмотр и консультация;
  • лечение заболеваний зубов и десен;
  • рентгенография;
  • удаление зубных камней;
  • вправление челюстей при вывихах и подвывихах;
  • физиотерапия;
  • удаление зубов;
  • проведение операций в полости рта;
  • избавление от инородного тела, находящегося в зубном канале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также