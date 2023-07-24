Не только лечение кариеса: какие услуги стоматолога доступны по ОМС — а многие не знают и платят

Некоторые россияне не знают, что по медицинскому полюсу ОМС можно получить ряд бесплатных услуг — в том числе у стоматолога. Люди по привычке платят деньги там, где это делать совсем не надо.

Знайте, что в список бесплатных стоматологических услуг входят:

первичный осмотр и консультация;

лечение заболеваний зубов и десен;

рентгенография;

удаление зубных камней;

вправление челюстей при вывихах и подвывихах;

физиотерапия;

удаление зубов;

проведение операций в полости рта;

избавление от инородного тела, находящегося в зубном канале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».