Не только лечение кариеса: какие услуги стоматолога доступны по ОМС — а многие не знают и платят

Некоторые россияне не знают, что по медицинскому полюсу ОМС можно получить ряд бесплатных услуг — в том числе у стоматолога. Люди по привычке платят деньги там, где это делать совсем не надо.
Знайте, что в список бесплатных стоматологических услуг входят:
- первичный осмотр и консультация;
- лечение заболеваний зубов и десен;
- рентгенография;
- удаление зубных камней;
- вправление челюстей при вывихах и подвывихах;
- физиотерапия;
- удаление зубов;
- проведение операций в полости рта;
- избавление от инородного тела, находящегося в зубном канале.
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