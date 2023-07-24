Где в центре Москве живут привидения: здание с самой плохой репутацией — обходите стороной

В Москве есть здание, где можно один на один встретиться с привидениями. По крайней мере, так утверждают ученые. Дом находится в самом центре столицы, и его считают самым мистическим в городе.

Речь идет о доме Берии, который находится на углу Малой Никитской и Вспольного переулка. Сейчас там находится посольство Туниса.

Говорят, что дух Берии до сих пор ходит по коридорам и портит жизнь обитателей здания. А если вы там окажетесь ночью, то услышите скрип полов и возможно даже отражение бывшего хозяина в зеркалах.

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