Катышков больше не будет: просто добавляйте эту специю при каждой стирке

При стирке многие вещи покрываются катышками. Особенно сильно страдают изделия из шерсти и хлопка. Это не только портит внешний вид одежды, но и приводит к быстрому износу материалов.

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К счастью, хитрые хозяйки придумали способ уберечь вещи от скатывания. С проблемой поможет справиться поваренная соль.

Инструкция простая. Добавляйте одну столовую ложку специи при каждой стирке. Если вы стираете вручную, то соль следует сыпать в последнюю воду. А в случаях с машинной стиркой специю нужно класть в отделение для ополаскивателя.

Если регулярно пользоваться этим трюком, то вещи будут великолепно выглядеть на протяжение многих лет.

Источник: издание belnovosti.by.