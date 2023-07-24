Все экстренно избавляются от долларов, очереди у касс: названа дата, когда «американец» будет стоить 83 рубля

Считается, что сейчас - благоприятный период для того, чтобы продавать доллары. Люди, у которых есть валюта, стремятся избавиться от нее и чуть ли не занимают очереди у касс. Выгодный период может скоро закончиться.
Рубль на торгах в этот понедельник начал укрепляться. Все-таки повышение ключевой ставки, на которую Центробанк пошел в минувшую пятницу, 21 июля, сыграло свою роль в поддержке рубля.
Аналитики прогнозируют, что к началу осени американская валюта может подешеветь до 83 рублей.
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«На более длинном горизонте ждем укрепление рубля посерьезнее — область 83,5-85 рублей за доллар вполне вероятна и к началу осени», - считает Михаил Зельцер из компании «БКС Мир инвестиций».
По материалам 1prime.ru