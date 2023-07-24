Протирайте подмышки каждое утро: одна чайная ложка на полстакана воды — эта жидкость избавит от запаха пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта и антиперспиранта даже в жару.

Если вы по каким-то своим причинам и убеждениям не хотите пользоваться дезодорантами и антиперспирантами даже в летнюю жару, этот лайфхак будет вам полезен.

О том, что перекись водорода является отличным бактерицидным средством, прекрасно осведомлены многие. Именно по этой причине перекись водорода хороша и для борьбы с запахом пота. 

Как известно, именно бактерии — источник неприятного аромата. Перекись водорода препятствует размножению бактерий, а значит, нейтрализует плохой запах от тела.

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Одну чайную ложку перекиси водорода нужно развести в половине стакана воды. Этой жидкостью нужно каждое утро, а можно потом и в течение дня протирать кожу подмышечных впадин.

По материалам infoniac.ru

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