Протирайте подмышки каждое утро: одна чайная ложка на полстакана воды — эта жидкость избавит от запаха пота без дезодоранта

Если вы по каким-то своим причинам и убеждениям не хотите пользоваться дезодорантами и антиперспирантами даже в летнюю жару, этот лайфхак будет вам полезен.

О том, что перекись водорода является отличным бактерицидным средством, прекрасно осведомлены многие. Именно по этой причине перекись водорода хороша и для борьбы с запахом пота.

Как известно, именно бактерии — источник неприятного аромата. Перекись водорода препятствует размножению бактерий, а значит, нейтрализует плохой запах от тела.

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