Слабый торговый баланс: объявлен курс доллара на конец 2023 года — рубль поставит подножку

Курс доллара продолжает набирать обороты, несмотря на вмешательство Центробанка. По последним данным, «американец» дорос уже почти до 92 рубля — и это пока не предел.

«Главная помеха для нацвалюты — слабый торговый баланс, который восстановится к концу года. Ожидаю до конца лета доллар в диапазоне 88 рублей», — заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее мнению, цены на нефть останутся пока на прежних значениях — низких для нашей валюты.

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