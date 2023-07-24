Старые дачные сковородки заблестят как новые: намазали чудо-средством — нагар отвалился

Многие хозяйки пытаются оттереть нагар со старых сковородок с помощью соды — но не всегда это помогает. На посуде могут остаться царапины, да и грязь не всегда сходит на ура.

Поэтому для чистки кухонных принадлежностей идеально подойдет столовый 9%-ный уксус. А если его смешать со средством для мытья посуды, то получится убойная смесь.

Приготовьте раствор в отдельной посуде (стакан уксуса и несколько капель средства) и обмажьте грязную старую сковородку, которую вы хотели выбросить.

Пусть построит пару часов, затем смывайте грязь. Нагар отвалится сам, просто потом промойте посуду в воде — и все будет чисто.

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