Делаем «дрожжевое возрождение» для огурцов: плодоносят так, что рвать не успеваем (раскрываем состав)

Узнали роскошную народную подкормку для огурцов и готовы поделиться ей с вами. В отличие от других удобрений, она дает практически мгновенный эффект.

Уже на следующий день вы заметите, что ваши огурчики начнут оживать, вредителей, гнили и других недугов станет меньше. На третий день желтые листочки станут зеленеть. Ну а потом вы сможете собрать урожай, которого никогда не видели на своем участке.

В 2 литра молока бросьте 50 граммов прессованных дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Размешайте и оставьте на 24 часа в теплом месте (можно в теплице).

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Как только решите удобрить огурчики, вылейте в раствор воду, доведя объем до 20 литров жидкости. И введите 20 капель йода.

На один куст огурца используйте один литр подкормки под корень. Но сперва обязательно пролейте почву обычной водой для полива.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция».